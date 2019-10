Roma, 11 ott – Chef Rubio, se cade, si rialza. E continua a sparare fregnacce. Dopo la figuraccia rimediata sui due poliziotti uccisi a Trieste, il cuoco coatto di Frascati ci riprova attaccando Matteo Salvini e Giorgia Meloni: «Potete smettere di fare i finti paranoici, inculcando #FakeNewsMedia nella testa del vostro sparuto gruppo di sostenitori», ha scritto Chef Rubio sul suo profilo Twitter. «Il vostro fascio razzismo non ha attecchito: ritentate, sarete più fortunati». Ma da dove viene tanta spocchia, tanto da definire «sparuto gruppo di sostenitori» il 40% dell’elettorato italiano (tanto infatti valgono oggi Lega e Fdi)? In buona sostanza, da un articolo di Repubblica che il cuoco pasticcione mette a corredo del suo «cinguettio». Vediamo di che cosa si tratta.





Ooooh! Carissimi @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni, potete smettere di fare i finti paranoici, inculcando #FakeNewsMedia nella testa del vostro sparuto gruppo di sostenitori. Il vostro fascio razzismo non ha attecchito: ritentate, sarete più fortunati 🇮🇹 https://t.co/0eNaQnVC4u — Chef Rubio (@rubio_chef) October 11, 2019

Chef Rubio alla carica

Il quotidiano della sinistra chic riporta un sondaggio secondo cui il 68% degli italiani sarebbe favorevole all’accoglienza. Di qui la sicumera con cui Chef Rubio parla di fake news diffuse ad arte da Salvini e dalla Meloni per alimentare il loro «fascio razzismo». Ebbene, questo sondaggio è stato realizzato da Ipsos di Nando Pagnoncelli per una Onlus, ossia la WeWorld, il cui orientamento ideologico sembra abbastanza chiaro. Da questo rilevamento veniamo a scoprire, oltre allo «scoop» presentato in pompa magna da Repubblica e Chef Rubio, che il 60% degli italiani sarebbe addirittura favorevole allo ius soli.

Un sondaggio patacca?

C’è un problema. Il sondaggio non cita il campione preso in esame, anzi non fornisce proprio nessun dato in merito. Di conseguenza, i sondaggisti potrebbero anche aver posto le domande ai frequentatori di un centro sociale o allo staff della Boldrini, per quel che ne sappiamo. Di più: questo sondaggio andrebbe a ribaltare completamente un’altra rilevazione dello stesso Pagnoncelli di gennaio 2019, da cui emergeva che più della metà degli italiani voleva il blocco degli sbarchi. In quel caso, Pagnoncelli forniva anche i dati del campione (come da prassi professionale, del resto). Questi dati sono stati peraltro confermati anche da un più recente sondaggio condotto da AnalisiPolitica, secondo cui il 51% dei nostri connazionali sarebbe d’accordo con il blocco navale per fermare l’immigrazione alla radice. Che dire poi dello ius soli? Tutti ricorderanno la frustrazione di Bersani sfogata in tv: «Io faccio lo ius soli. È contrario a quello che pensa l’80% degli italiani? Non me ne frega assolutamente niente». Ecco, delle due l’una. O gli italiani hanno radicalmente cambiato idea nel giro di due settimane, oppure il sondaggio sbandierato da Repubblica e Chef Rubio è esattamente quello che vorrebbe denunciare: fake news.

Elena Sempione