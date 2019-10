Roma, 12 ott – Almeno quattro morti e cinque feriti. E’ il tragico, e al momento parziale, bilancio di una sparatoria avvenuta stamani a Brooklyn, New York. A riferirlo sono i media statunitensi, con la Nbc che parla di “un brutale incidente” verificatosi lungo Utica Avenue, nella zona di Crown Heights. Il New York Post, che parla invece di quattro morti e tre feriti, riporta che due persone sono state prelevate per essere interrogate.





Non sono ancora chiare le circostanze di questo “brutale incidente”, che stando alle prime ricostruzioni sarebbe avvenuto intorno alle 7 di questa mattina. Le forze dell’ordine hanno trovato i corpi senza vita di quattro persone (tutti uomini), mentre tra i feriti vi sarebbero una donna e due uomini. La sparatoria sarebbe avvenuta all’interno di un locale privato notturno, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.

Alessandro Della Guglia