Roma, 13 ott – Quanti scontrini del caffè non deve battere un bar in Italia per evadere 7 miliardi di euro? Se i locali sono all’incirca 150mila e l’Iva al 10%, significa che ciascuno di essi deve nascondere al fisco oltre 450mila euro l’anno, quindi all’incirca altrettante tazzine: più di 1000 al giorno. Rischiando ogni volta, in caso di controlli, sanzioni o addirittura la chiusura temporanea. Se sembra un controsenso, in effetti lo è. E ci illustra perfettamente tutta la fallacia della retorica anti-evasione.





7 miliardi di evasione legalizzata

La cifra iniziale non è casuale. Si tratta dell’ammontare che, ogni anno, le multinazionali – o meglio: chi può permettersi di aprire sedi legali al di fuori dell’Italia – sottraggono all’erario italiano trasferendo i profitti in paradisi fiscali. E’ quanto emerge da una ricerca condotta dall’Università della California, Berkeley e dall’Università di Copenhagen.

Lo studio, che analizza le politiche di ottimizzazione fiscale adottate dalle grandi aziende, ci restituisce un quadro disarmante dal punto di vista di un’evasione in larga parte legalizzata e in qualche modo “protetta” persino da Bruxelles. Non serve infatti andare in atolli caraibici per trovare chi trionfa in questa gara a sottrarre redditi imponibili. Restando molto più vicino a noi, l’Unione Europea è zeppa di nazioni che “vincono”, lasciando sul terreno una lunga scia di cadaveri.

Paradisi fiscali con tutela Ue

Escludendo i noti paradisi come l’Isola di Man, Guernsey e Jersey, in seno all’Ue a guadagnare più di tutti in valori assoluti sono Olanda (7,1 miliardi), Irlanda (4,8 miliardi), Belgio (2,4 miliardi) e Lussemburgo (1,3 miliardi). Dal lato degli “sconfitti” troviamo invece, in ordine di grandezza, la Germania con 18 miliardi, la Francia con 9 e, per l’appunto, l’Italia con quasi 7 miliardi. Un dramma anche per la Gran Bretagna: 14 miliardi di mancati introiti.

Entrando più nello specifico dei dati, salta subito all’occhio come siano proprio i membri dell’Ue classificati tra i “vincitori” (colore verde nel grafico) i principali destinatari delle somme che, tolte dall’occhio del fisco, prendono la via dell’evasione verso l’estero. Nel caso dell’Italia, ad esempio, si perdono 8,5 miliardi di imponibile (e 2,7 miliardi di imposte) a beneficio del Lussemburgo, segue l’Irlanda che drena 1,36 miliardi al nostro erario e terza l’Olanda con 960 milioni. Poco meno di 600 il Belgio, mentre “solo” un miliardo è il mancato introito per somme spostate in paradisi fiscali non appartenenti all’Ue.

Filippo Burla