Salerno, 2 ott – Altra città, altra aggressione commessa da stranieri. Stavolta è stato il turno di una coppia di fidanzati di Agropoli, in provincia di Salerno, caduti vittima di due nordafricani, due fratelli di origine marocchina. I fatti sono accaduti alcuni giorni fa, intorno alle 23.00.

Luogo dell’aggressione una via non molto distante da un liceo, dove i due fidanzatini, seduti su un panchina, sono stati avvicinati da un marocchino con la scusa di farsi aiutare a cambiare delle banconote. Molto ingenuamente il ragazzo si è alzato per accompagnarlo in una pizzeria per effettuare l’operazione. Una volta cambiate e consegnate le monete al nordafricano, il giovane è stato aggredito da un altro straniero, proprio sotto gli occhi della fidanzata. I due lo hanno massacrato di calci e pestato con un tirapugni: le grida della giovane, sotto gli occhi della quale si stava compiendo l’aggressione, hanno attirato l’attenzione dei residenti della via, che sono intervenuti ponendo fine al massacro. I magrebini sono riusciti a fuggire prima dell’intervento delle forze dell’ordine, facendo perdere le loro tracce. Il 21enne è stato accompagnato all’ospedale dove ha ricevuto le dovute cure. La prognosi è per lui di dieci giorni. La polizia sta cercando di rintracciare i due malviventi.