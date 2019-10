Roma, 15 ott – Guardate come esultano danzando rozzamente. Sono i 176 immigrati a bordo della Ocean Viking che festeggiano dopo aver appreso la notizia dell’assegnazione del porto di Taranto per lo sbarco. Certo, per essere dei sedicenti scappati da guerre, atrocità e torture sembrano tutti un po’ troppo vitali e in forma, ma, del resto, anche voi nei loro panni avreste lo stesso entusiasmo. D’altronde per loro si sono appena spalancate le porte dell’Europa, dell’assistenza pubblica, del welfare gratuito mentre 13milioni di italiani rinunciano a curarsi, delle corsie preferenziali; dei mezzi di trasporto gratuiti, tanto se il controllore chiede il biglietto, possono sempre aggredirlo e scappare, per poi uscire di carcere 24 ore dopo; di un free pass per prendere a pugni una donna, o anche due, in un sottopasso – ci sarà sempre un avvocato che gli farà dichiarare l’infermità mentale e lo farà uscire di prigione. Esultano perché stanno per mettere piede in un Paese dove è consentito – e ormai all’ordine del giorno – tentare di disarmare le forze di polizia, un Paese dove le parrocchie accolgono ragazzoni iper proteinizzati del Gambia e lasciano sul sagrato in lacrime padri italiani separati. Magari rideranno di meno quando scopriranno che il massimo a cui possono aspirare è ingrossare le file dei raccoglitori ortofrutticoli, perché qualche progressista dei Parioli possa avere sul piatto pomodori d’eccellenza. Sempre se vogliono guadagnare onestamente. Sennò possono sempre diventare pusher. Il futuro è luminoso.





BREAKING: the Italian authorities have assigned the port of Taranto, south #Italy, as a place of safety to the #OceanViking.

We’re relieved that the 176 survivors will reach safety without unnecessary delay & we urge the #EU leaders to agree on a stable disembarkation mechanism pic.twitter.com/X5bwc2LxJm — MSF Sea (@MSF_Sea) October 14, 2019

Cristina Gauri