Roma, 9 ott – Dopo la tragedia, l’efferatezza disumana dell’omicidio di Desirée Mariottini, ecco l’ennesimo sfregio alla memoria della 16enne di Cisterna di Latina, morta la notte tra il 18 e il 19 ottobre 2018 in un palazzo abbandonato nel quartiere San Lorenzo dopo essere stata drogata e stuprata da quattro immigrati. Secondo quanto riportato da il Secolo d’Italia, infatti, il legale del ghanese Yusef Salia, – uno dei quattro immigrati indagati per concorso in omicidio volontario, violenza sessuale di gruppo e cessione e somministrazione di droga a minore – ha presentato una denuncia per abbandono di minore contro i genitori della povera Desirée.

E’ successo ieri, durante l’udienza tenutasi di fronte al gup. «Gli imputati – ha dichiarato un testimone sentito oggi in incidente probatorio – ci impedirono di chiamare i soccorsi per aiutare Desiree». E proprio durante questa udienza, che a sorpresa, il legale difensore di Yussef Salia ha depositato la denuncia contro i genitori di Desiree: abbandono di minore e omessa vigilanza, probabilmente per alleggerire la propria responsabilità spostando l’attenzione sui famigliari. Una strategia processuale che, aldilà di ogni aspetto etico, sembra davvero infrangere qualunque pietas umana per una famiglia comunque straziata dal dolore. Curioso che una simile contestazione, per altro, arrivi dalla parte imputata e non sia stata sollevata da chi invece avrebbe potuto portarla avanti con maggiore credibilità – ovvero la procura della Repubblica.

Secondo l’aggiunto Maria Monteleone e il pm Stefano Pizza, i quattro avrebbero stuprato a turno Desiree dopo averle somministrato un mix di droghe che ne hanno provocato prima lo stato semicomatoso e poi la morte. Gli immigrati avrebbero abusato di lei mentre si trovava agonizzante, stesa sopra un materasso. Ad incastrarli tracce di Dna trovate dagli inquirenti sul corpo della ragazza.

Cristina Gauri