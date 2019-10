Tennis, sospeso arbitro per commenti a ball girl: “Sei molto sexy” (Video)

Firenze, 1 ott – Gianluca Moscarella, arbitro di sedia tra uno dei più famosi nel mondo del tennis è finito sotto accusa per il suo comportamento nel corso match tra il portoghese Pedro Sousa ed Enrico Dalla Valle al Challenger che si è tenuto a Firenze giovedì scorso. Prima avrebbe incitato il tennista portoghese, poi avrebbe rivolto dei pesanti apprezzamenti ad una raccattapalle appena adolescente.

Era il toilet break del primo set quando Moscarella, in un misto tra italiano e spagnolo, si è rivolto al tennista portoghese Sousa: “Caro Pedro, forza. Stai concentrato, ca**o. Due minuti e finisci. Io guardo la palla e tu giochi. Io guardo e tu giochi. Fa caldissimo oggi, allora gioca concentrato per favore. Sono vecchio e sto in campo da due ore. Ti ammazzo, ti ammazzo. Stai concentrato per favore. Sono partite da vincere 6-1 6-1. Hai avuto 45 palle break!”.

I commenti alla “ball girl”

Ma come se questo “incoraggiamento” al tennista non fosse sufficiente per, Moscarella qualche game prima avrebbe rivolto dei commenti quantomeno inappropriati nei confronto di una “ball girl”, ovvero di una raccattapalle in età adolescente. “Sei fantastica” avrebbe detto Moscarella alla ragazzina e le avrebbe anche detto di essere “molto sexy”. Non pago, avrebbe rivolto alla ragazza alcune domande non idonei né per l’età dell’adolescente né per il ruolo che Moscarella ricopre. “Sei a posto?” le avrebbe domandato. “Sei molto accaldata? Fisicamente o emotivamente?”.

La sospensione dell’Atp

L’Atp, l’organizzazione degli arbitri di tennis, ha reso oggi noto che ha aperto un’inchiesta riguardo il surreale comportamento dell’arbitro italiano. Moscarella è uno dei pochi che può vantare il massimo premio per un giudice di sedia, ovvero il golden badge. “Siamo al corrente di una serie di episodi che hanno coinvolto l’arbitro di sedia Gianluca Moscarella durante un match tra Pedro Sousa ed Enrico Dalla Valle al torneo Challenger di Firenze la scorsa settimana” si legge nel comunicato dell’Atp. “Moscarella è stato immediatamente allontanato quando i fatti sono stati portati alla luce ed è quindi iniziata un’inchiesta completa. Nel frattempo, Moscarella è stato provvisoriamente sospeso dai suoi doveri di arbitro sotto contratto con l’Atp”.

Ilaria Paoletti