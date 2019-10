Motegi, 20 ott – È nella gara di casa che Honda si guadagna il secondo titolo mondiale dell’ anno, quello costruttori, dato che Marquez aveva già chiuso la partita del titolo piloti alla precedente tornata di gare, con l’ ennesima vittoria, la decima quest’anno.





Ducati perde anche titolo costruttori

Giornata di trionfi e di sconfitte con Quartararo che si aggiudica il titolo di Rookie dell’anno, soddisfatto soprattutto degli ultimi podi e con Rossi che finisce disteso a 4 giri dal termine. La Ducati perde quindi anche questo titolo che fino a stamani restava in bilico, deluso Dovizioso che nonostante il terzo posto e la rimonta del finale è amaraggiato per l’ andamento suo e della sua Ducati durante il corso delle ultime gare. Chiude quarto Vinales seguito da un buon Cal Crutchlow.

Prossimo appuntamento: Australia

Sesto piazzamento per Morbidelli, prova oggettiva insieme all’ Italo-Francese. Quartararo dell ottimo lavoro svolto dal team Petronas. Il prossimo appuntamento è quello in Australia dove vedremo se Dovi e la sua Ducati saranno in grado di tenere saldo il secondo posto in classifica.

Ordine di arrivo

1-25 93 Marc MARQUEZ

2-20 20 Fabio QUARTARARO

3- 16 4 Andrea DOVIZIOSO

4-13 12 Maverick VIÑALES

5- 11 35 Cal CRUTCHLOW

6-10 21 Franco MORBIDELLI

7- 9 42 Alex RINS

8- 8 36 Joan MIR

9- 7 9 Danilo PETRUCCI

10- 6 43 Jack MILLER

11- 5 44 Pol ESPARGARO

12- 4 88 Miguel OLIVEIRA

13- 3 63 Francesco BAGNAIA

14- 2 82 Mika KALLIO

15- 1 41 Aleix ESPARGARO

16- 30 Takaaki NAKAGAMI

17- 99 Jorge LORENZO

18- 17 Karel ABRAHM

19- 55 Hafizh SYAHRIN

20- 50 Sylvain GUINTOLI

Tommaso Ceccarelli