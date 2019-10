Napoli, 14 ott – A Napoli, nel “festival” pentastellato per il decennale del Movimento Cinque Stelle ovviamente c’era anche Virginia Raggi. E proprio alla Raggi la Iena Filippo Roma voleva porre delle domande – presumibilmente “scomode”. Ma nel tentativo di farlo ha incontrato un servizio di sicurezza piuttosto aggressivo …





Un tentativo di linciaggio

Roma dichiara all’AdnKronos: “E’ stato un vero e proprio tentativo di linciaggio, di manzoniana memoria direi”. Secondo quanto racconta la Iena, a Napoli sarebbe stato circondato e picchiato da un gruppo di “attivisti” pentastellati che non vedevano di buon occhio la sua presenza. Sempre a quanto riferisce Roma, lui e i suoi colleghi si sarebbero “salvati” solo grazie all’intervento della Digos.

“Bastardo, figlio di puttana …”

Roma ricostruisce quanto avvenuto: “Appena mi hanno visto sono impazziti. Mi hanno urlato ‘bastardo’, ‘figlio di put…’, ‘venduto'” dice. E vien da chiedersi come mai il Movimento fondato sull'”onestà” accusi così tanto la presenza di una (pur fastidiosa) Iena. “So bene che gli attivisti e i simpatizzanti del Movimento da sempre mi odiano per le inchieste che ho fatto sui Cinque Stelle, una su tutte quella delle false firme” ricorda Roma. “Dimenticano, però, come tante altre ne abbia fatte su membri del Partito democratico o di Forza Italia e pensano sia un venduto al soldo di Berlusconi“. E su questo, forse, tutti i torti non hanno. In questo video del Fatto Quotidiano è possibile vedere alcuni “passaggi” dell’aggressione subita da Roma (e da altri giornalisti, cacciati via in malo modo) al congresso M5S di Napoli.

Virginia off limits

In fondo, la Iena voleva solo intervistare uno dei vip del Movimento Cinque Stelle, la discussa e opalescente Virginia Raggi: “Il sindaco si stava avvicinando verso il palco circondata dai giornalisti nell’area stand, quindi a ridosso del pubblico”. Ma l’intervista si è rivelata ardua: “Quando mi hanno visto è scattato il tentativo di linciaggio. Se non fosse intervenuta la polizia a salvarmi, non sarei qui a raccontarla. Ero circondato da 100 persone, chi si faceva sotto con pugni, colpendo anche il cameraman, chi urlava insulti pesanti. E’ stato davvero incredibile, io sto bene, solo un cazzotto mi ha sfiorato. Sapevo di non essere simpatico agli attivisti, ma non immaginavo a tal punto”. Roma appare scandalizzato: “Avevano gli occhi venati di odio, nella storia politica italiana non c’è mai stato questo atteggiamento, neanche nei momenti più bui”. Provocare non sempre paga.

Ilaria Paoletti