Roma, 16 ott – Come molti di voi già sapranno, oggi Matteo Salvini non ha potuto partecipare alle esequie dei due poliziotti uccisi da un extracomunitario a Trieste. Appena atterrato sarebbe stato colpito da malore. Chef Rubio però non la pensa così: secondo la sua mente acuta, il leader della Lega si sarebbe inventato tutto.





“Mostri il referto”

“Ogni volta che fa una figuraccia il giorno dopo magicamente arriva qualcosa: proiettili in busta, coliche etc etc. Visto che ti fai le foto pure quando te fai le analisi del sangue per far vedere quanto sei bravo, perché non ci fai vedere il referto medico? Non vale postdatarlo” scrive sul suo account ufficiale Rubio. Senza volergli distruggere l’ardita ricostruzione, resta da capire quale sarebbe stata la “figuraccia” da cui Salvini sarebbe reduce e che lo avrebbe spinto, addirittura, a saltare un funerale solenne. Forse Rubio si riferiva al “duello” televisivo di ieri con Matteo Renzi. Perché, allora, forse Rubio era troppo impegnato a leggere teorie del complotto su internet per guardare Porta a Porta – tutta questa grande “figuraccia” il leader della Lega non l’ha rimediata.

Salvini: “Ma che problemi ha?”

Salvini, dal canto suo, rilanciando l’agenzia stampa di Adnkronos sui commenti dello Chef autodefinitosi “indipendent” (come se, al pari dei musicisti, esistano dei cuochi “indie” ed altri “mainstream” – della serie sapersi prendere alla leggera) non può fare a meno di commentare: “Ma questo signore che problemi ha??? Perfino su un problema di salute riesce a far polemica, che persona squallida …”. Forse, signori miei, Rubio non ha nessun problema di comprendonio, semplicemente più che essere uno chef è un troll; cerca la polemica tentando di aizzare reazioni scomposte nei suoi “avversari” così da poterli tacciare di fascismo, razzismo e anche di avergli rubato la merenda a scuola. Salvini pare abbia avuto le coliche: a noi vengono a vedere ciò che scrive Rubio, figuriamoci cosa ci verrebbe con quello che cucina …

Ilaria Paoletti