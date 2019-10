Non è mai troppo presto per parlare di Capodanno e di progetti per l’ultimo giorno del 2019. Se non avete ancora alcuna idea su dove andare e cosa fare, un consiglio ve lo possiamo dare volentieri: potete trascorrere un bel Capodanno indimenticabile nella città eterna, a Roma. Roma è sicuramente una città che offre tantissimo dal punto di vista dell’intrattenimento e delle possibilità di divertirsi e di svagarsi, e soprattutto in occasione dell’ultimo giorno dell’anno ci sono eventi per tutti i gusti, dai tradizionali fuochi d’artificio per salutare l’anno nuovo ad eventi più esclusivi, musicali e culturali.

Perché fare un Capodanno a Roma? Perché in questa città c’è la possibilità di rendere davvero indimenticabile un evento di questo tipo. Roma a fine anno diventa la città del divertimento, ideale sia per chi voglia ballare fino al mattino, sia per chi preferisca divertirsi con amici e per chi semplicemente non vede l’ora di fare il conto alla rovescia nelle piazze della Capitale ed ammirare dei bellissimi giochi pirotecnici. Roma è una città che offre tantissime alternative per un Capodanno davvero unico e che non dimenticherete mai, assieme alla possibilità di alloggiare dove si preferisce e di spostarsi rapidamente da un luogo all’altro. Insomma, a Capodanno a Roma non ci si annoia ed infatti il nostro consiglio è quello di dare un’occhiata al Capodanno Roma 2020 per trovare qualche spunto interessante. Rimanete aggiornati con tutte le informazioni sulle feste e sugli venti previsti per Capodanno a Roma.

Capodanno in piazza a Roma

Ognuno vive il Capodanno come vuole, certo, tuttavia l’evento più atteso in tutto il mondo è sicuramente quello del conto alla rovescia nelle piazze. Nelle numerose piazze di Roma ci si ritrova a pochi istanti dallo scoccare della mezzanotte per salutare il 2019 e per accogliere, con energia e tante speranze, il 2020. Si tratta di un momento importante da condividere con le persone a cui si vuole bene: al tradizionale conto alla rovescia, poi, si aggiungono anche i festeggiamenti fino al mattino.

A Roma vengono organizzati diversi concerti musicali per intrattenere le persone in piazza prima della mezzanotte ed ovviamente anche dopo. Le scalette degli artisti sono davvero molto variegate e miste, dando a tutti la possibilità di scegliere dove partecipare a questo evento unico. Oltre a ciò vengono sempre organizzati dei giochi pirotecnici unici e spettacolari per poter salutare l’anno nuovo nel più magico dei modi, con i tradizionali fuochi d’artificio.

In questo modo è possibile festeggiare il capodanno in modo unico e tradizionale. Ma se volete, i locali di Roma offrono anche la possibilità di poter prenotare dei tavoli e festeggiare il Capodanno in discoteca oppure direttamente al ristorante, con un brindisi speciale. Insomma, ci sono davvero tantissimi eventi e c’è solo l’imbarazzo della scelta: il nostro consiglio però è quello di prenotare prima che potete per non perdervi gli eventi più belli del Capodanno di Roma.

Budget per Capodanno a Roma

Il Capodanno è una festa alla quale poche persone potrebbero rinunciare, ma che budget bisogna preventivare per festeggiare l’ultimo giorno dell’anno a Roma? Il costo ovviamente dipende dal tipo di evento che si scegliere. Ad esempio se si vuole restare in piazza a Roma, a parte le spese per eventuale cena e pernottamento non bisognerà pagare nulla. Ci sono locali che offrono il servizio del cenone e del brindisi e l’intrattenimento musicale: in genere i costi dipendono dal tipo di ristorante, bisogna preventivare una spesa che va in media dagli 80 ai 100 e più euro a testa a seconda del tipo di ristorante.

Alcuni locali offrono pacchetti personalizzati che includono anche la cena, brindisi, intrattenimento o ingresso in discoteca e pernottamento. In questo caso è possibile risparmiare non poco, grazie a delle soluzioni economiche e soprattutto prenotate per tempo.