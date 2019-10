Grazie ad internet oggi possiamo usufruire non solo di tantissime risorse per il nostro lavoro, ma anche di ottime soluzioni per passare il nostro tempo libero. Infatti il web è ricchissimo di risorse utili che possono aiutarci a passare al meglio il tempo che abbiamo per rilassarci. Un esempio è quello dei giochi online. Grazie al web infatti è possibile accedere a tantissimi giochi online e divertirsi sia da soli che in compagnia. Non preoccupatevi, non stiamo parlando di giochi per i quali è necessario scaricare un’app, tutto quello che dovete fare è collegarvi al sito online e divertirvi senza bisogno di scaricare nulla sul vostro pc. Fortunatamente oggi abbiamo a disposizione una certa scelta di giochi da usare, secondo le proprie esigenze. Possiamo infatti distinguere categorie come:

I giochi su browser, che sono spesso utilizzati per divertirsi con mouse e tastiera o anche dal personal computer. Ce ne sono di ogni tipo, da quelli classici a carte fino a quelli di guerra e strategia e consentono di organizzare anche brevi partite, come quelle da 5 o 10 minuti al massimo.

I giochi per app, in questo caso i giochi vanno scaricati direttamente sull’app sul cellulare e poi si può giocare dove e quando si vuole, basta avere una connessione al web (ma spesso funzionano anche offline). Insomma, c’è davvero tantissima scelta quando si tratta di giocare online.

Inoltre potete sicuramente appoggiarvi ad un grande numero di siti che offre il servizio di giochi online gratis. Un esempio per tutti, il sito giochi.com che offre una vasta scelta e tantissime soluzioni per divertirsi da soli o in compagnia.

I migliori siti per giochi online quali sono?

Ma quali sono i siti per giochi online migliori per ritagliarsi un momento di divertimento e relax? Possiamo consigliarvi diverse soluzioni e ipotesi di bei siti per giochi per divertirsi, come: