Roma, 5 ott – Il governo giallofucsia che tanto vuole combattere l’evasione fiscale si rivolga alle grandi imprese invece di prendersela con i poveri cittadini che prelevano al bancomat. Sì, perché i numeri parlano chiaro: l’entità dell’evasione fiscale contestata alle grandi imprese nel 2018 è stata 16 volte superiore a quella delle piccole aziende e dei lavoratori autonomi (nel 2017 era stata pari a 18 volte). Lo rileva la Cgia di Mestre. Dai dati dell’Agenzia delle Entrate inoltre emerge come la maggiore imposta media accertata per ogni singola grande azienda sia pari a poco più di 1 milione di euro, per la media impresa di 365.111 euro e per la piccola di 63.606 euro. Insomma, appare evidente dove e come fare cassa, sul fronte del contrasto all’evasione fiscale.

“Auspicabile maggiore attenzione verso le grandi imprese”