Roma, 1 ott – Sì allo ius culturae, via il crocifisso dalle aule (da sostituire con una bella cartina del globo, tanto per inculcare sin da subito ai pargoli l’importanza di essere “cittadini del mondo” prima che “italiani”): è già ben chiaro, insomma, cosa ci si deve aspettare sotto il dicastero del neo eletto ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti. Globalismo, smantellamento anche delle ultime vestigia di insegnamento della religione cattolica che erano rimaste nelle istituzioni scola, multiculturalismo: la fucina dove forgiare le menti di nuovi elettori del Pd che dai 16 anni in poi saprebbero già cosa votare – se la proposta di abbassare l’età del voto diventasse realtà.

Furore iconoclasta

L’annuncio delle proprie intenzioni lo ha dato ieri a Rai Radio1, durante la puntata di Un giorno da pecora. Il nuovo esecutivo non si è formato da neanche un mese ma subito i giallofucsia decidono di scaricare il proprio furore iconoclasta sui crocefissi. Del resto, la scuola italiana ha così pochi problemi… Per Fioramonti la questione è divisiva e “potrebbe attendere”, ma ribadisce la sua “visione della scuola laica” che “dia spazio a tutti i modi di pensare”. “Meglio appendere alla parete una cartina del mondo con dei richiami alla Costituzione“. Sarebbe interessante capire quali. “Le scuole non devono rappresentare una sola cultura ma permettere a tutte di esprimersi”, evitando però “un’accozzaglia di simboli”, altrimenti “diventa un mercato. Non penso che andrebbe bene la foto del presidente della Repubblica, credo che nemmeno lui la vorrebbe”.

Le critiche

Grandi perplessità tra i politici nostrani sulle parole di Fioramonti. “La scuola di tutto ha bisogno tranne che di un ministro showman“, ha dichiarato Mara Carfagna. “Chiunque conosca studenti e genitori sa che i problemi principali della scuola sono le migliaia di insegnanti mancanti, le strutture non a norma, le palestre che non ci sono, il costo altissimo dei libri di testo. Indicare come un problema il Crocifisso, simbolo della nostra identità, risponde ad una stantia visione ideologica”.

Contro il neo ministro di schiera anche Giorgia Meloni: “Dopo Toninelli, ora è il ministro Fioramonti a regalarci ogni giorno una perla di saggezza. Ora ci dice che al posto del crocifisso in aula vedrebbe bene una cartina del mondo con dei richiami alla Costituzione. Io invece vedo bene il crocifisso in aula, e la cartina del mondo con richiami alla Costituzione negli uffici del M5S, così imparano dove sta Matera e cosa dice l’art. 1 della Costituzione (la sovranità appartiene al popolo)“. Non poteva mancare nemmeno il commento di Matteo Salvini: “Prima l’idea di tassare merendine e bibite, adesso l’idea di togliere i crocifissi dalle aule: ma questo è un ministro o un comico???”

Cristina Gauri