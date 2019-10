Pavia, 5 ottobre – Decine di patrioti, in Piazza della Vittoria a Pavia, per dire no al governo giallofucsia. La manifestazione è stata indetta ed organizzata dal consigliere comunale di FdI, Paola Chiesa, che ha voluto riunire i pavesi contrari all’esecutivo PD-M5S. La passeggiata, partita dal Ponte Coperto simbolo della città in riva al Ticino, ha percorso Strada Nuova sfilando per le vie del centro. I manifestanti hanno srotolato un tricolore di 18 metri simbolo dell’Italia contro “il governo nato dalla paura di perdere la poltrona” come ha dichiarato Paola Chiesa. “Abbiamo voluto cingerci attorno al vessillo tricolore, senza simboli di partito perché questa è una battaglia che accomuna tutti gli italiani”.

Presente anche CasaPound

Alla manifestazione ha partecipato anche un nutrito gruppo di sostenitori di CasaPound Italia. Il movimento della tartaruga frecciata è stato guidato dalla portavoce lombarda Angela De Rosa: “Quest’oggi in piazza a Pavia anche noi abbiamo voluto dire la nostra contro l’esecutivo PD-M5S. Gli italiani hanno già dimostrato anche alle scorse elezioni Europee che vogliono una politica che parli di lavoro stabile e ben pagato, di difesa dei confini e difesa dei diritti sociali. Non può esserci progresso senza sovranità nazionale”.

Il ricordo di Norma Cossetto

La De Rosa ha spiegato anche la decisione di CasaPound di scendere in piazza insieme a Fratelli d’Italia: “Abbiamo passeggiato per Strada Nuova sotto il simbolo del tricolore affermando che ci sono italiani che non si arrendono. Lottiamo per un’Italia forte e giusta capace di ridare voce e sovranità al popolo”. La manifestazione è terminata con le parole dell’onorevole di Fratelli d’Italia Marco Osnato, per poi spostarsi in Piazza Italia e stringersi attorno al ricordo della martire italiana d’Istria Norma Cossetto, uccisa ed infoibata il 5 ottobre 1943 per mano titina. L’iniziativa è stata promossa dal Comitato 10 febbraio.

Lorenzo Cafarchio