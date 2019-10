Roma, 18 ott – Miracolo delle tartarughe frecciate, sono riuscite a far riscoprire l’antifascismo anche alle schiere di Forza Italia. La presenza di CasaPound Italia alla manifestazione di domani 19 ottobre ha infatti provocato più di un bruciore di stomaco tra i moderatissimi del partito: non al leader degli azzurri Silvio Berlusconi, che ha confermato la sua presenza in piazza San Giovanni: “Se sabato in piazza c’è CasaPound? Non lo so e non mi interessa, c’è a rischio la libertà e se c’è questo rischio io vado dappertutto”, ma alla Carfagna la partecipazione del movimento di Gianluca Iannone proprio non è andato giù, e come una qualsiasi pasionaria del Pd ha dichiarato: “È giusto manifestare contro una manovra fatta di tasse e debito pubblico, come quella che le sinistre al governo stanno per infliggere agli italiani. Ma ritrovarsi in piazza fianco a fianco con esponenti di estrema destra, che hanno annunciato la propria presenza sabato a San Giovanni, non potrebbe che creare difficoltà in chi, come me, ha vissuto e condiviso la storia e i valori rappresentati negli ultimi 25 anni da Forza Italia”, “Per questo – aggiunge – condivido le perplessità già esposte da autorevoli colleghi e l’invito rivolto al mio partito a riflettere sulla partecipazione a una manifestazione che sta assumendo una connotazione ben distante dalle nostre radici liberali, moderate, riformiste“.





Le “perplessità esposte da autorevoli colleghi” altro non sono che le frignate dei senatori Osvaldo Napoli e Lucio Malan. Il primo ha puntato il ditino su Facebook: “se è vero che anche Casa Pound e Forza Nuova saranno presenti alla manifestazione di sabato prossimo a San Giovanni per protestare contro il governo, che cosa c’entra Forza Italia, partito di moderati, liberali e riformisti con due forze estremiste”, segnalando “l’assoluta inopportunità per Forza Italia di trovarsi in una piazza che non è mai stata nella nostra storia e non può essere nel nostro futuro”.

Il secondo, nel tempo che i contribuenti gli pagano profumatamente, non ha avuto meglio da fare che spulciarsi tutti i testi degli ZetaZeroAlfa, (la band di Iannone legata al movimento) e riportarne gli spezzoni che secondo lui costituirebbero un grave indizio di minaccia alla democrazia (risate), in pieno stile “mamme anti-rock”, o “vecchie zie antifasciste” tra una lista di proscrizione e un grido di allarme per la democrazia:

Una preoccupazione, quella di Malan, sentita e condivisa dal suo elettorato: il post in quasi 24 ore ha totalizzato l’ammontare di ben 20 like. Una valanga di consensi, non c’è che dire. Il senatore ci riprova poco dopo con un altro post, con un isterismo che ricorda quello di Raimo o Saviano: “Ho pubblicato sul mio sito un florilegio di quelle “idee in musica”: pullulano le bandiere nere e le braccia tese, si celebra la violenza di piazza (Nel dubbio, mena, è stata definita come l’inno di Casapound), la democrazia è ‘venditrice di tumori, un pianto, un grido e uno sbadiglio’. Accanto a parole di odio verso gli Usa, c’è un brano che celebra Bashar Al-Assad, e un altro, Intifada, che giustifica il terrorismo suicida degli estremisti palestinesi contro Israele, che però non viene nominato, dice solo che per quella terra “ora usano una nuova parola”. E conclude nel più ovvio dei modi: “Non è una sorpresa: siamo abituati a vedere l’antisemitismo travestirsi da solidarietà verso gli estremisti palestinesi, i cui nemici – guarda caso – sono gli ebrei”.

Le vecchie zie preoccupate di non perdere la faccia con i colleghi del Ppe dovranno mettersi il cuore in pace. Così ha dichiarato infatti Iannone ad AdnKronos: “Saremo in piazza col tricolore con i nostri principi. Forse ci criminalizzano ogni volta perché diciamo le cose giuste, comunque agire così è pericoloso e discriminante”.