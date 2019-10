Roma, 3 ott – Meno male che Renzi c’è. Forza Italia in declino sembra aver trovato una sponda amica nell’ex segretario del Pd, che ha rotto col Pd portando via un consistente pacchetto di parlamentari al Pd. Forse è soltanto un modo per non implodere definitivamente e senza appello, ma la mossa odierna di Silvio Berlusconi denota quantomeno un tatticismo per nulla inatteso. “Noi pensiamo che il Ppe debba cambiare alleanze, andando ad allearsi con i liberali, con i democratici, con i Verdi e perché no, anche con il partito di Matteo Renzi in Italia e con quello di Viktor Orban in Ungheria”.

Così il leader di Fi ha aperto ufficialmente a Italia Viva. Lo ha fatto da Bruxelles a margine dell’audizione del commissario designato all’Economia Paolo Gentiloni. L’obiettivo di Berlusconi è, con tutta evidenza, sabotare il più possibile il “fronte sovranista”, cercando di ritagliarsi ancora un ruolo decisivo negli equilibri politici. Se in Italia il tracollo di Forza Italia è sotto gli occhi di tutti, in Europa ci sono ancora molte carte da giocare. “Vediamo come si svilupperanno le politiche europee. Noi siamo per la grande famiglia della democrazia e della libertà di cui siamo parte integrante, il Ppe”, ha dichiarato Berlusconi.

Rivali o alleati?

Una grande famiglia che stando alle intenzioni del leader di Fi dovrebbe dunque includere anche il nuovo partito di Matteo Renzi, sicuramente più affine al cosiddetto mondo dei moderati spesso evocato da Berlusconi. La vicinanza tra i due ex rivali, attuali competitor e futuribili alleati, non è d’altronde un mistero. Basti notare la presa di posizione di Renzi sulle indagini nei confronti di Berlusconi. Un lungo post su Facebook, pubblicato la scorsa settimana, per denunciare la totale mancanza di prove. Nessuno nel centrodestra è stato così deciso nel difendere il leader di Forza Italia. A ben vedere quindi non vi sono soltanto affinità elettive in termini politici, c’è pure una malcelata simpatia personale tra i due. Basta allora una semplice addizione matematica per cogliere la portata di questo abbraccio, per quanto al momento somigli più a un embrione.

Eugenio Palazzini