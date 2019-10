Roma, 17 ott – L’opinione pubblica intorpidita, e artatamente tenuta sotto controllo millimetrico permanente, non riesce a comprendere cosa stia realmente accadendo in questi giorni tra Turchia e Siria. Non riesce a farsi un’idea precisa. E ciò accade esattamente in ragione del fatto che i padroni del discorso e gli amministratori delle superstrutture vogliono che così accada. Cioè che regni la confusione e non si palesi alla coscienza collettiva il cuore della questione: che è una aggressione imperialistica contro la Siria di Assad già programmata da tempo, almeno dal 2013.





L’unico Stato canaglia è a stelle e strisce

Non è un mistero. La Siria di Assad era già da lungo tempo stata additata dai padroni del mondo a stelle e strisce come “rogue State”, come “Stato canaglia” degno di essere il prima possibile aggredito e “liberato”, id est annesso all’impero mondializzato a trazione atlantista. Qual è la colpa inespiabile di Assad? Non ci stancheremo di ribadirlo: essere un governo eroicamente non allineato alla mondializzazione della monarchia del dollaro. La Siria di Assad è un governo che resiste e che cerca di preservare, in modo legittimo e – di più sacrosanto – la propria autonomia nazionale e il proprio disallineamento rispetto alla grigia mondializzazione capitalistica del nuovo ordine mondiale washingtoniano. Insomma, la colpa di Assad è di non accettare che la Siria sia una colonia dei barbari di Washington, quelli che, per dirla con Tacito, chiamano pace i desolanti deserti che senza posa producono in tutto il mondo.

Ci hanno provato in ogni modo, sempre con l’obiettivo di legittimare in nome dei diritti umani il loro bieco imperialismo etico, la loro lorda democrazia missilistica da asporto, il loro abominevole embargo terapeutico: prima con le armi chimiche, rivelatisi inesistenti. Ora la talassocrazia del dollaro ha cambiato strategia, sempre mantenendo il medesimo obiettivo criminale: ciò che prova che sia che vi sia il sovranista Trump, sia che vi sia la cosmopolita Clinton, il Leviatano a stelle e strisce resta – quod erat demonstrandum – il vero Stato canaglia, il vettore – insieme con Israele, l’altro grande Stato canaglia – dell’imperialismo etico, della barbarie in nome della pace e della disumanità in nome dei diritti umani.

La nuova strategia di Washington

La nuova strategia è, in sintesi, la seguente: l’impero washingtoniano ha ritirato le sue truppe dalla Siria e, in tal guisa, ha nemmeno troppo implicitamente dato il via libera alla Turchia di Erdogan per l’invasione imperialistica. Vi è, in effetti, una relativa novità: questa volta i barbari a stelle e strisce non bombardano direttamente, ma lasciano che a farlo sia la Turchia. Che, come sappiamo, è membro della Nato. Dove sono i pacifisti nostrani? Dove si annidano i girotondini degli arcobaleni alle finestre? La Turchia – lo ripeto – è membro della Nato. E quanto sta accadendo è la prova provante di ciò che da tempo sosteniamo: la Nato è un organo criminale, il mero vettore dell’imperialismo statunitense nel mondo intero.

Non ci resta, in conclusione, che augurare lunga vita alla Siria di Assad e al popolo siriano nel suo complesso. Elogiando, come sempre, la benemerita resistenza – con ogni mezzo – dei popoli aggrediti dai criminali imperialisti della Nato. La Russia e la Siria difendono i curdi, che la Turchia massacra e gli Usa lasciano massacrare. Ve n’è a sufficienza per ripensare dove sia il male e dove il bene!

Diego Fusaro