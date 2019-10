Roma, 2 ott – Pur essendo uno dei più importanti produttori di diamanti in tutta l’Africa, l’Angola ha ricavato pochi benefici da questa situazione per via del fatto che le preziose pietre sono poi tagliate e processate altrove. Un’anomalia che ha impedito al Paese di beneficiare in pieno della ricchezza mineraria di cui dispone, per questo il governo ha di recente deciso di agire offrendo incentivi alle imprese per tagliare il loco i diamanti prodotti e produrre gioielli.

Diamanti e gioielli “made in Angola”

Di recente è stato inaugurato il terzo laboratorio di taglio e pulitura di diamanti da Pedra Rubra, società che produce anche gioielli e possiede nella capitale Luanda cinque negozi.

Questo laboratorio costato cinque milioni di dollari è in grado di processare cinquemila carati grezzi al mese.

Commentando l’apertura di questo laboratorio il ministro delle risorse minerarie Diamantino Azevedo ha dichiarato che il governo vuole non solo estrarre diamanti ma anche pulirli, tagliarli e commercializzarli così da sviluppare anche la produzione di gioielli e per tale motivo il settore è stato aperto agli investimenti privati. Non solo: è anche allo studio l’apertura di una borsa dei diamanti.

Anche se questi sforzi da soli potranno fare poco per ridurre gli alti tassi di povertà in Angola, la scelta va nella giusta direzione visto che consente di aggiungere valore alla produzione di diamanti e sicuramente avrà importanti ricadute economiche che porteranno grandi benefici nel medio termine.

Giuseppe De Santis