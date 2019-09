Roma, 30 set – La emoji che rappresenta il simbolo “OK” è stata aggiunta all’elenco dei simboli di odio e razzisti. Lo hanno stabilito i cervelloni della Anti-Defamation league, la Ong internazionale ebraica con sede negli Stati Uniti d’America, che si definisce come “la principale agenzia nazionale relazionata ai diritti civili e ai diritti umani”, e afferma di “combattere l’antisemitismo e tutte le forme di pregiudizio, di difendere gli ideali democratici e di proteggere i diritti civili per tutti facendo informazione, producendo istruzione ed educazione, legislazione e patrocinio”. Una delle attività preferite di tale organizzazione, oltre dossieraggio, è stilare elenchi di presunti simboli d’odio da aggiungere a quelli già “certificati”. Per dire: in questa lista, assieme alla svastica e al Sole Nero, vi possiamo trovare il disegno di Pepe The Frog, simbolo dell’Alt-right americana, o la bandiera del Kekistan. Bene, la Adl ha allungato l’elenco con due new entries: una è l’emoji dell’Ok, e l’altra è il taglio di capelli “a scodella”.

La Ong ritiene infatti che il simbolo di pollice e indice che si uniscono è utilizzato da qualche tempo come “espressione della supremazia della razza bianca”, cioè del white power: “Anche se gli estremisti continuano a usare simboli vecchi di anni o decenni, creano regolarmente nuovi simboli, meme e slogan per esprimere i loro sentimenti di odio. Riteniamo che le forze dell’ordine e il pubblico debbano essere pienamente informati sul significato di queste immagini, che possono servire come primo segnale di avvertimento per la presenza di nemici in una comunità o in una scuola”, si legge in un comunicato. Tutto in realtà nasce è nato da una delle tante trollate degli utenti di 4chan, che fecero credere ai media dell’esistenza di un nuovo significato suprematista bianco dietro alla emoji: la mano che fa il segno Ok, ha tre dita che formano una W di white, bianco, mentre il pollice chiuso e l’indice simboleggiano la lettera P di power, potere. Dopo lo scherzo, sembrerebbe però che alcuni gruppi estremisti abbiano fatta propria questa idea, la qual cosa non è piaciuta all’Adl.

Per quanto riguarda invece il taglio a scodella, sembra che parecchi estremisti lo abbiano adottato dal giorno dell’arresto di Dylan Roof, il suprematista bianco che nel 2015 compì una strage in una chiesa di Charleston, South Carolina, uccidendo 9 afroamericani. Il ragazzo portava i capelli tagliati in quel modo. Insomma, da oggi il terrorismo psicologico portato avanti dalla polizia del pensiero ha due nuovi target: occhio a usare solo il “pollice su”, e a non postare foto di quando eravate piccoli e vostra mamma vi costringeva ad andare in giro con i capelli a “scolapasta”.

Cristina Gauri