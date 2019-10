Roma, 4 ott – “Hitler ha commesso degli errori, ma va riconosciuto che egli si è potuto espandere verso est e verso ovest grazie a una solida rete infrastrutturale da lui stesso messa a punto per la Germania”. Così il presidente del Parlamento egiziano, Ali Abdel Aal, ha in parte elogiato l’operato di Adolf Hitler in un recente discorso rivolto ai deputati.

“Lo sviluppo di una nazione in periodi di transizione richiede misure severe.. nessun Paese può progredire senza solide infrastrutture”, ha poi aggiunto il presidente del Parlamento. Dichiarazioni che inevitabilmente hanno scatenato una ridda di polemiche in patria e non solo. Lo speaker della Camera dei rappresentanti ha infatti proseguito il suo ragionamento spiegando che a suo avviso è necessario prendere esempio da grandi progetti ingegneristici per far crescere l’Egitto.

Ma è ovviamente l’apprezzamento per ciò che ha realizzato Hitler, in particolare l’ammodernamento delle infrastrutture come base per lo sviluppo economico della nazione, ad aver scatenato la bufera. In pratica Abdel Al ha esortato i parlamentari ad appoggiare il progetto del Capo di Stato al-Sisi, volto a stanziare ingenti finanziamenti per realizzare piani infrastrutturali in grado di ammodernare l’Egitto.

La rettifica dopo la bufera

Interpellato sulla questione da Egypt Today, il presidente del Parlamento ha voluto però rettificare, specificando meglio la sua visione delle cose:“Tutti sanno quello che Adolf Hitler ha fatto all’umanità, dunque nessun uomo con un minimo di cervello potrà mai lodare le sue azioni”. Al mensile egiziano ha poi detto: “Nessun Paese può raggiungere benessere e sviluppo senza un robusto sostrato infrastrutturale. Questo è quello che intendevo dire nel mio discorso ai deputati, che tante polemiche ha generato”.

Alessandro Della Guglia