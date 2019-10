Roma, 16 ott – “La nostra economia si schianterebbe, proprio come nel 1929, se uno di questi clown diventasse presidente”. A scriverlo, come al solito su Twitter, è Donald Trump. Chiaro il riferimento ai candidati del Partito Democratico alle prossime elezioni presidenziali americane. Il presidente Usa ci ha abituato ormai ai toni decisamente accesi e alle parole pesanti nei confronti degli avversari politici, ma in questo caso si è spinto ben oltre. Non li ha soltanto definiti dei “pagliacci”, ma trincerandosi implicitamente dietro ai suoi innegabili successi economici, li ha accusati di essere dei potenziali devastatori dell’economia statunitense.





Sicuro di vincere

Inutile dire che l’evocazione della grande depressione del 1929 è un tantino esagerata, un’iperbole che però Trump non ha esitato a utilizzare. Il presidente repubblicano si è però dichiarato, sempre su Twitter, del tutto convinto che i candidati dem non abbiamo “alcuna possibilità di vincere” le elezioni. Proprio per questo a suo avviso non possono far altro “che puntare sull’impeachment, totalmente illegale e assurdo, di uno dei presidenti di maggior successo” (ovvero lui stesso).

Se dunque Trump si mostra piuttosto confuso in politica estera, prendendo decisioni istintive che poi finisce per rimangiarsi sovente dopo poche ore, appare al contrario piuttosto deciso nel suo campo prediletto e di maggior successo: la campagna elettorale. Non è tra l’altro la prima volta che il presidente Usa definisce “pagliacci” gli avversari democratici, li bollò così anche a luglio scorso. E per quanto possano apparire esternazioni eccessive, di solito Trump finisce per consolidarci il consenso popolare.

Eugenio Palazzini