Roma, 11 ott – Per chi di voi non lo spesse, oggi è il Coming out day, il giorno in cui la comunità Lgbt celebra l’uscire “out of the closet”; letteralmente, uscire dall’armadio, in pratica confessare al mondo la propria omosessualità (poi negli anni aggiornata in fluidità, non binarietà, pansessualità, e chi più ne ha più ne metta). Anche questa occasione, come molte altre legate al mondo gay, è diventata una ghiotta chance di incassare per le multinazionali, non da ultima l’Ikea.





Armadi e omosessualità

Per il Coming Out Day 2019, l’azienda svedese ha “racchiuso” all’interno dei suoi armadi storie e i pensieri degli omosessuali che stanno ponderando di confessare a tutti il proprio orientamento sessuale oppure lo hanno già fatto. Da oggi fino a domenica, Ikea mette a disposizione dei propri clienti romani le esperienze degli appartenenti alla comunità Lgbt “custodite” all’interno degli armadi – magari con la scusa dei diritti civili qualcuno decide che in camera da letto un due ante a sportelli scorrevoli ci starebbe proprio bene.

“Equality come visione strategica”

Dichiara Filippo Caruso, P&C Manager dell’azienda svedese per l’Italia: “In Ikea riconosciamo i valori di equality come parte integrante della nostra visione strategica: crediamo che tutti abbiano il diritto di sentirsi se stessi e di esprimere la propria identità, ma siamo anche consapevoli che spesso questo porti a paure, dubbi e tante domande su se stessi e su chi ci circonda” . E sul prezzo di quel poggiapiedi, anche.

“Diamo voce alla comunità Lgbt”

Aggiunge Alessandro Aquilio, Country Communication & Sustainability: “Con questa campagna IKEA rinnova il suo impegno di sensibilizzazione sui diritti delle persone LGBT+, con l’obiettivo di creare una reale cultura del rispetto e dell’inclusione. Dopo il progetto #fateloacasavostra, torniamo ad accendere i riflettori sul portato di emozioni che accompagna il prima e il dopo la scelta del coming out, dando voce a chi ha vissuto sulla propria pelle il percorso di dichiararsi”.

Marketing politicamente corretto

“Ci sono emozioni che è difficile tenere dentro” aggiungono ancora i pubblicitari di Ikea: “E ancora più difficile tirare fuori. Renderlo più semplice dipende da ognuno di noi.” Soprattutto se nell’intento nobile ci si aggiunge quella punticina di marketing che non guasta; lo abbiamo già visto al Gay Pride di Milano. Multinazionali e importantissimi brand che finanziano e sponsorizzano le iniziative arcobaleno. Lo faranno davvero per l'”equality”? Ai nostri amici Lgbt, nella furia d’essere finalmente accettati, non sorge mai il dubbio di essere semplicemente sfruttati?

Ilaria Paoletti