Roma, 16 ott – Elsa Fornero era ospite ieri sera a Di Martedì, la trasmissione di Giovanni Floris su La 7. Nel corso del programma la Fornero, più volte, si è dichiarata estremamente preoccupata per il futuro delle nuove generazioni fino a spingersi a dichiarare di avere un vero e proprio “dialogo” con i giovani.





Parlando del mercato del lavoro italiano, che mette in grande difficoltà i giovani, la Fornero dichiara: “Ma pensate quale preoccupazione può avere un giovane che non trova lavoro” e il giornalista Gianluigi Nuzzi, ospite in studio, la incalza: “Ma lei parla ai giovani?“. “Io? Bé, guardi” replica piccata la Fornero “Lei mi prende proprio nella settimana in cui vado a incontrare i giovani”. “Li ho incontrati a Torino”, snocciola l’ex Ministro del lavoro “ora sono all’estero, ma tornerò in Italia domani”. “Le faccio una battuta” taglia corto Nuzzi “lei sa chi è Cicciogamer?“. “Chi è Cicciogamer?” ride Floris.

Scena muta

“Il Cicciogamer?” esita la Fornero. “Il Cicciogamer?”. Non lo sa. “Lei dice di parlare con i giovani, ma dovrebbe informarsi. E’ uno youtuber. Magari se lo sapesse parlerebbe il suo stesso linguaggio“, incalza Nuzzi. “Guardi, io parlo coi giovani tutti i giorni” continua la Fornero e riesco a comunicare più di quanto non faccia lei”. Per chi di voi non lo sapesse, Cicciogamer è uno youtuber italiano appassionato di videogiochi, molto seguito dalle nuove generazioni tanto da avere 2,95 milioni di seguaci e all’attivo almeno tre libri. Che le persone al di sopra di una certa fascia di età non sappiano chi sia costui è lecito, poiché sono pochi coloro che si vantano di comunicare quotidianamente con i giovani di tutta Italia addirittura meglio di quanto non faccia un giornalista “sul pezzo” (e meno maturo) come Nuzzi. Forse la Fornero sente dai giovani solo ciò che vuol sentire ma conoscere le nuove generazioni a volte significa non perdersi nemmeno i particolari più “leggeri”.

Ilaria Paoletti