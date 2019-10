Roma, 1 ott – Il Primato Nazionale si rinnova per garantire un’informazione sempre più completa, più libera, più veloce. Vengono così varati oggi il nuovo sito e la app da scaricare gratuitamente sul proprio telefono, in modo da avere l’informazione sovranista sempre in tasca.

In un’epoca di censure social e catene virtuali, la app consentirà ai nostri lettori di avere l’informazione de Il Primato Nazionale senza filtri, direttamente sul proprio telefono. La struttura della app ricalca quella del sito del quotidiano, presentando le medesime categorie ma un’interfaccia diversa.

Come scaricare la app

La app è scaricabile gratuitamente sugli store di Apple e di Google. Se utilizzate un iPhone, ed il sistema operativo iOS, dovrete aggiornare il sistema alla versione 13.1.2. Se il vostro telefono invece utilizza Android, cercate direttamente la app sullo store.

Potrete così avere sul telefono la versione beta della app de Il Primato Nazionale, che godrà di aggiornamenti già nei prossimi giorni, che ne arricchiranno le funzioni. Ricordatevi di scaricarli sempre, per poter utilizzare sempre la versione migliore dell’applicazione.