Pistoia, 11 ott – La casa del Signore diventa un accampamento per i immigrati. Poteva succedere ovunque, e invece, guarda guarda, è avvenuto proprio a Vicofaro, Pistoia, nella chiesa di don Massimo Biancalani.





Una vista desolante

La vista all’ingresso della parrocchia è desolante: decine di materassi sparsi per terra, un coacervo di vestiti, zaini, scarpe appartenenti ai 250 stranieri che, complice il parrocco più immigrazionista d’Italia, hanno fatto di un luogo di culto il loro centro di accoglienza. Ci sono i permessi sanitari, per mandare avanti una situazione del genere? Quelli della questura? Non si sa. Quello che si sa, invece è che il don ha permesso loro di occupare la chiesa, quella nuova e quella vecchia, il salone parrocchiale, i corridoi e persino il suo appartamento privato.

Comunità dimezzata

La comunità parrocchiale, nel frattempo, si è dimezzata. sarà per questo che Biancalani ha trasformato la chiesa in un campo profughi: come nel caso della manodopera, serve il rimpiazzo per quei lavori che gli italiani non vogliono più fare. “Siamo passati da 120 a 20 bambini. Però abbiamo acquistato tanti laici che vengono qui a praticare il Vangelo: avevo fame e mi hai dato da mangiare, sete e mi hai dato da bere, ero straniero e mi hai accolto”, spiega il don. La domenica, immigrati o meno, si celebra lo stesso la santa messa: “I ragazzi sanno che devono stare in silenzio. O escono fuori o dormono”.

Lavoratori sfruttati

Tra gli stranieri che pernottano dal parroco c’è Diba, arrivato in Italia a 14 anni: “Mi alzo ogni mattina alle 4.30, prendo il treno e vado a Prato, faccio le pulizie per due ore in una multisala e torno qui. Di pomeriggio prendo un altro treno, vado a Firenze e faccio il rider per Glovo. Alla fine del mese faccio 3-400 euro”. Quasi tutti gli immigrati accolti dal parroco lavorano, ma vivono spesso situazioni si sfruttamento: “Turni di 12 ore, da mezzogiorno a mezzanotte, pagati 2,50 euro l’ora, chi in nero, chi in finto part-time”. Un affarone, attraversare il Mediterraneo per fare questa vita. La vita nell’accampamento non è facile. “Succede che ci tagliano il gas perché non abbiamo pagato una bolletta da 4.000 euro. Lo farò con i miei risparmi di insegnante di religione”. E sugli immigrati, don Biancalani sostiene che “Tanta gente ha capito che di loro non c’è da aver paura. Mai avuto problemi di sicurezza”, ma le firme raccolte dai compaesani contro il degrado creato dai suoi protetti narrano una storia differente. “Io ho solo risposto all’appello che il Papa lanciò nel 2016 quando invitò i sacerdoti ad aprire le Chiese a questa gente. Purtroppo un appello caduto nel vuoto”. Se lo dice lui…

Cristina Gauri