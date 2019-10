Trieste, 4 ott – Orrore a Trieste, dove due poliziotti sono stati uccisi durante una sparatoria davanti alla Questura. Stando alle prime ricostruzioni, nel conflitto a fuoco sarebbero rimasti feriti altri tre agenti (nessuno di questi sarebbe in pericolo di vita) e un’altra persona. Quest’ultima sarebbe uno dei due fratelli aggressori, uno dei quali ha sparato ai poliziotti. Pare che uno dei due fosse accusato di rapina.

L’uomo si è presentato in questura con il fratello e per ragioni ancora non chiare avrebbe sfilato la pistola a un agente, iniziando poi a sparare. Altri poliziotti avrebbero a quel punto risposto al fuoco, ferendo uno dei due fratelli. Uno degli aggressori sarebbe fuggito nei sotterranei della Questura, ma è stato fermato dalla polizia poco dopo. Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, ha dichiarato il lutto cittadino in seguito alla morte dei due agenti.

Alessandro Della Guglia