Roma, 5 ott – Chef Rubio ci ha provato. Per un momento deve aver davvero creduto di essere “uno de strada”, tradito forse dal suo stesso romanesco strascicato e dalle simpatie per i centri sociali. Un immigrato dominicano ammazza due poliziotti in Questura a Trieste, dopo le prime dichiarazioni del mondo politico Rubio avrà pensato “ma tu guarda Salvini e la Meloni che adesso se mettono a speculà sul fatto che l’assassino è un immigrato, mo ce penso io a dì una cosa de sinistra: guardie infami“.

Colpa dell’impreparazione della polizia

Il ragionamento del conduttore di Camionisti in trattoria non deve essere stato molto differente a giudicare dal suo tweet scritto ieri poche ore dopo la tragedia: “Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente. Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio che manda a morire giovani impreparati fisicamente e psicologicamente. Io non mi sento sicuro in mano vostra”. Dunque nel giorno in cui il capo della polizia Franco Gabrielli ci aveva appena spiegato che in Italia un reato su tre è commesso da stranieri, un immigrato fredda senza motivo due agenti all’interno di una Questura. E Rubio cosa fa? Insulta la polizia, sostanzialmente accusando le forze dell’ordine di non avere la giusta preparazione e di non sentirsi sicuro.

Chef Rubio non ha il coraggio di tenere il punto

Dato il tempismo quantomeno improvvido, il nostro cuoco televisivo non poteva non prevedere il conseguente vespaio che ne sarebbe derivato. Troppo forte probabilmente il richiamo di poter dire qualcosa in stile “Acab”, per lui che ha sempre sbandierato il suo impegno “contro le guardie” nei casi Aldrovandi e Cucchi. Peccato però che il buon Rubio non abbia avuto il coraggio di mantenere il punto. Nelle ultime ore ha pubblicato ben 13 tweet con il solo scopo di aggiustare il tiro, giustificarsi, buttarla in caciara e minacciare denunce per chi lo ha insultato (ma come, tu quoque, così Acab, ti metti a denunziare?).

Nei primi Tweet successivi alle polemiche, il cuoco televisivo ha provato a spiegarci che le sue parole erano sostanzialmente a nostra tutela. “Er Paese de Purcinella, dello sticazzi tanto non me succede. Fottuta italica mentalità. Ditemi se è normale che due fermati senza manette possano fare sto macello? E se nel conflitto a fuoco fosse morto un civile? Vostro figlio?”. Insomma Rubio si ribella anche per te. Proprio tu, razzistone, che magari avevi pensato che se quell’immigrato dominicano non si fosse trovato in Italia magari i due agenti non sarebbero morti.

Chef Rubio un fan delle denunce

Dopo aver tentato di “risvegliare le coscienze”, Chef Rubio sempre nel tentativo di riparare al primo tweet troppo Acab, diventa improvvisamente un ultras del “dibbattito”. “I social nascono per creare dibattiti, confronti costruttivi e auspicare migliorie da apportare al mondo reale. In mano vostra sono diventati dei campi di battaglia dove si insulta gratuitamente la persona che porta spunti di riflessione. Sapete che c’è: ve meritate st’Italia”. Ma qualcuno pensi ai bambini! Non c’è il confronto costruttivo, porca paletta! A questo punto Rubio si incazza davvero e lui, che come Liboni “alle guardie je rompe er c..o”, inizia a minacciare denunce a destra e a manca: “Sento odor di querelucci”, risponde ad un tizio che non ci era andato giù manco troppo pesante.

Dopo aver risvegliato le nostre coscienze e aver pianto un po’ per la mancanza di un sano dibattito, Rubio inizia ad attaccare “il potere”. E vai con l’assalto al palazzo d’inverno e ai politici che ci vogliono schiavi: “Per servire il Paese (i cittadini, no i coglioni che vi mandano a morire), bisogna essere dei virtuosi, viverla come missione e non come lavoro, essere impeccabili, colti, preparati fisicamente e mentalmente così da gestire qualsiasi imprevisto. I colpevoli sono sopra non sotto”.

Chef Rubio dice le stesse cose di Libero

Non poteva mancare nel repertorio del nostro chef l’attacco a Salvini e alla Meloni, che gli avevano dato dello “stupido” e del “miserabile” e sottolineato come l’assassino fosse straniero: “E puntuale l’ominicchio messo difronte alle sue responsabilità (Salvini, ndr), al suo essere una nullità in campo politico e sui social ( almeno io le mie cose me le scrivo da solo ) e al suo fare tutto tranne che ciò per cui è pagato ( anche da me ), fa il bulletto senza però scalfirmi”. Ma forse il top il nostro cuoco lo raggiunge rivendicando di aver detto le stesse cose di Libero e il Giornale: “#Libero e #IlGiornale che me odiano e potessero farmi scomparire dalla faccia della terra lo farebbero, dicono la stessa cosa: OMICIDIO DI STATO Chi è lo stronzo? Ah no loro so fasci e lo possono dire. Certo che siete strani forte eh”.

Il compagno Chef Rubio che per rivendicare di aver detto una cosa legittima rilancia gli articoli dei giornali “di destra”, rende forse meglio degli altri tweet la confusione del bravo cuoco seguita al tweet un po’ troppo Acab anche per lui. L’invito per voi lettori è a farvi due risate e andare a buttare un occhio al profilo Twitter di questo cialtrone. Baci stellari.

Davide Di Stefano