Novara, 22 ott – Eliana Frontini, la professoressa che aveva insultato il carabiniere ucciso Mario Cerciello Rega, è stata sì reintegrata nel suo posto di lavoro (sebbene abbia sempre comunque in piedi l’inchiesta per vilipendio delle forze armate aperta dalla Procura della Repubblica) ma è stata nel frattempo radiata dall’Ordine dei giornalisti pubblicisti del Piemonte.





Gli insulti al carabiniere

Eliana Frontini, docente di una scuola superiore, scrisse su Facebook a proposito di Cerciello Rega, quando le notizie sull’uccisione del carabiniere erano ancora fresche: “Uno in meno e chiaramente con uno sguardo poco intelligente. Non ne sentiremo la mancanza”. E adesso la Frontini è stata radiata dall’Ordine dei giornalisti pubblicisti. Lo ha reso noto lo stesso Consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte. La Frontini collaborava con alcune testate locali parlando di arte ed era iscritta nell’elenco dei giornalisti pubblicisti dal 1996.

Parlava di arte

La Frontini, appena erano circolati in rete gli screenshot degli insulti rivolti al carabiniere morto, si era discolpata negando la “maternità” di quelle parole. A quanto pare nel mondo dell’istruzione hanno preso per buone le sue parole e dopo qualche giorno di sospensione la Frontini è stata solo cambiata di istituto. L’Ordine dei giornalisti e il suo organo disciplinare, invece, hanno optato per la sanzione massima, cancellando il suo nome dall’albo.

Presenterà un ricorso?

La professoressa avrà trenta giorni di tempo per presentare un ricorso nei confronti di questa decisione dell’Ordine dei giornalisti Frontini può presentare ricorso, cercando di far valere le proprie ragioni: ha trenta giorni di tempo per farlo. Il suo avvocato, Luigi Rodini, sostiene che “non si può condannare chi non ha commesso il fatto”. Non solo: secondo lui la Frontini “non ha ancora ricevuto la comunicazione e noi nel frattempo abbiamo fatto ricorso al ministero dell’Istruzione per la sospensione di dieci giorni che, per questa ragione, non è ammissibile”

Ilaria Paoletti