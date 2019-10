Perugia, 12 ott – Un ivoriano ha aggredito con un pugno il controllore che gli aveva chiesto di esibire il documento di viaggio. E fin qui, purtroppo, la vicenda rientrerebbe nei fatti di cronaca di “normale amministrazione”, all’ordine del giorno, la triste realtà a cui ci ha abituato l’allegra combriccola degli “arricchitori culturali” che abbiamo importato dai territori più sereni del Continente nero. L’elemento che rende la vicenda ancora più surreale è , invece, che il regolare titolo di viaggio, il 35enne ivoriano, lo possedeva pure. L’africano, regolare sul territorio italiano, è stato denunciato dalla polizia ferroviaria di Perugia.





Durate il normale controllo del biglietto del treno l’uomo ha sferrato un violentissimo pugno a un addetto al servizio di contrasto alle irregolarità di viaggio nella stazione ferroviaria di Perugia Fontivegge – un servizio svolto da personale controllore in sinergia con il locale presidio di Polizia Ferroviaria. Il controllore era salito sul convoglio ferroviario regionale Foligno-Firenze, in sosta sul binario. Si è avvicinato all’ivoriano e gli ha chiesto di esibire il titolo di viaggio, ma ha ricevuto la violenta aggressione come risposta. Gli agenti della PolFer sono intervenuti immediatamente, fermando l’immigrato e prestando soccorso al povero controllore. Ed è proprio dopo il fermo che le forze dell’ordine hanno rilevato, con un certo sconcerto, che l’ivoriano era in possesso del biglietto. Oltretutto l’uomo risulta regolare sul territorio italiano. L’aggressore è stato denunciato in stato di libertà per violenza a Pubblico Ufficiale e Lesioni, mentre il ferroviere ne avrà per 10 giorni salvo complicazioni.

Cristina Gauri