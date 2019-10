Torino, 16 ott – Da arte di cattivo gusto a disgusto il passo è breve. L’artista piemontese Andrea Villa, che qualcuno definisce il “Bansky torinese”, in una delle sue opere intitolata Madonna con Bambino rappresenta Pamela Mastropietro, la giovane brutalmente uccisa da Oseghale lo scorso anno, che tiene in braccio proprio il suo assassino – come se fosse Gesù Bambino.





La famiglia: “Dissacrante e offensivo”

L’opera ha fatto il giro del web e ha suscitato reazioni indignate; il lancio di questa discutibile “opera d’arte” vi è stato in occasione di una mostra, conclusasi pochi giorni fa a Torino, in cui erano esposti i quadri di Villa. La famiglia di Pamela, strappata in maniera orrenda alla vita a soli diciotto anni, ha ovviamente preso posizione: “Noi andremo a fondo in questa vicenda per capire come sono andate le cose. Siamo venuti a conoscenza, per un caso fortuito, di questo quadro e lo abbiamo trovato blasfemo, dissacrante e offensivo sia della religione che di Pamela e della sua tragedia“; sono le parole dell’avvocato Marco Valerio Verni, legale della famiglia e zio della ragazza.

“Amarezza e rabbia”

Continua l’avvocato della famiglia di Pamela: “Ci dispiace che il viso di Pamela sia usato in questo modo, non avremmo avuto da ridire se fosse stato usato per messaggi positivi o di beneficenza, ma che venga usato a nostra insaputa, in un contesto come questo, non fa che aumentare l’amarezza e la rabbia – conclude Verni – Al di là di qualsiasi messaggio l’artista volesse mandare, è raccapricciante averne preso visione. Valuteremo le azioni più opportune”.

L’artista: “E’ una critica sociale”

Villa, dal canto suo, difende la sua Madonna col Bambino: “Pamela è stata sfruttata da alcuni giornalisti e mass media per motivi puramente propagandistici. Io lavoro sulla strumentalizzazione mediatica del personaggio. Con il mio lavoro volevo criticare come alcuni politici e alcuni giornalisti hanno cercato di strumentalizzare la vicenda e come la realtà venga distorta per tante vicende tragiche”. Usando l’immagine di una ragazza assassinata nel fiore dell’età, tuttavia, Villa dimentica di entrare a far parte di questo giro di “strumentalizzatori”; questo “artista” non otterrà voti, ma di certo ha avuto i suoi quindici minuti di celebrità. Peccato che siano stati tutti e quindici riempiti di stroncature.

Ilaria Paoletti