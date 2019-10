Milano, 7 ott – Prontezza di riflessi e metodologia d’azione non comune ma sicuramente efficace. Una vigilessa ha morso al braccio un uomo di 45 anni che tentava di sottrarre la pistola a un agente. L’episodio è avvenuto oggi a Rho, vicino a Milano, ed è stato riferito da Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia.

Il 45enne si trovava su un cavalcavia autostradale e intendeva suicidarsi gettandosi di sotto. Sono accorsi prontamente sul posto, chiamati dai cittadini, Carabinieri e Polizia locale. L’uomo è stato bloccato dalla vigilessa e da un carabiniere, ma anche per via della stazza (oltre cento chili) li ha messi in seria difficoltà riuscendo a liberarsi. A quel punto è intervenuto un secondo vigile, e il 45enne ha tentato di sottrargli la pistola dalla fondina, che fortunatamente non si è aperta grazie alla chiusura di sicurezza.

Per far desistere l’aggressore dai suoi pericolosi intenti, la vigilessa allora non ci ha pensato due volte e lo ha morso al braccio. L’uomo infine è stato ammanettato e portato all’ospedale di Rho per un Tso. “A questa vigilessa va il mio plauso e quello della Regione. Le daremo un’onorificenza – ha dichiarato l’assessore De Corato in un video su Facebook – per aver reagito in maniera chiara, precisa, contro questo delinquente che voleva rubare l’arma in dotazione a un uomo della polizia locale”.

Alessandro Della Guglia