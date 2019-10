Roma, 1 ott – La macellazione halal? “Una tortura primitiva e straziante verso gli animali”. Lo ha dichiarato Silvia Rizzotto, capogruppo di Zaia Presidente in regione Veneto, facendosi portavoce della proposta di abolire la macellazione degli animali prevista dalla religione islamica. Tutto nasce dal caso di Mestre, dove alcune famiglie di origine bengalese hanno richiesto che venisse servita carne halal nella mensa della scuola frequentata dai propri figli, e da quello, recentissimo, di Bologna, dove in occasione della festa di San Petronio verranno serviti tortellini di pollo per non offendere gli islamici.

Adesso il Veneto sferra l’attacco al governo, chiedendo la messa al bando della macellazione halal, che prevede la morte per dissanguamento dell’animale sgozzato. Una morte dolorosa e barbara sulla quale però, guarda caso, nessun animalista osa mettere bocca. “La vicenda della mensa halal ha messo a nudo un metodo di macellazione che in Italia non si può più tollerare in quanto primitiva e straziante verso gli animali“, ha attaccato la Rizzotto. “Ora invitiamo il Governo a mettere la parola fine a questa tortura. La pratica halal è una macellazione di fede musulmana che impone che l’animale venga dissanguato mentre è integro e cosciente. Ma mentre in alcuni Paesi europei viene previsto lo stordimento del malcapitato animale, proprio per evitargli una inutile sofferenza, in Italia, nei centri autorizzati, questo non avviene”. E conclude: “È quindi giunto il momento che chi vive in Italia si adegui al progresso e alla civiltà. Non solo perché una vera integrazione passa inesorabilmente dal rispetto delle regole e delle tradizioni di chi ospita, ma anche per dignità verso gli animali: in tal senso, la pratica halal è medioevale, una vera tortura che va abolita”.

Cristina Gauri