Roma, 9 ott – Sul taglio dei parlamentari approvato ieri alla Camera, poteva forse mancare il commento “in punta di forchetta” (per modo di dire) di Vittorio Feltri? Il direttore di Libero ha detto la sua a Stasera Italia, il programma condotto da Barbara Palombelli su Rete 4, nei suoi toni sferzanti ma sempre spassosi. «In fondo a me dei parlamentari non me ne frega niente», spiega «Il problema non è avere meno deputati e meno senatori, potrebbe anche essere, forse, un vantaggio. Non sono gli organici pletorici che aiutano l’efficienza. Però anche ridurli a capocchia senza adottare dei provvedimenti più seri praticamente non ha senso».

Poi arriva la stoccata ai grillini, che come è ormai noto sono uno dei bersagli preferiti di Feltri: «Penso che il M5s goda particolarmente perché è convinto di andare incontro ai desideri del popolo che odia la politica. Credo che ci sia anche una componente di questo tipo nel popolo, però non al punto di voler ridurre i parlamentari». E poi chiosa: «Poi anche quando sono ridotti, cogl*** più o cogl*** meno è circa la stessa cosa».

Feltri aveva già provveduto a scudisciare i pentastellati nel suo editoriale su Libero: «Se il Movimento 5 Stelle pretende di segare gli uomini e le donne delle istituzioni c’è un motivo. Un motivo che va al di là della esigenza di spendere meno soldi». Ce la stanno mettendo tutta, per convincere gli italiani che nonostante il vergognoso inciucio, M5S è ancora sinonimo di anti-casta. «Tuttavia la stupidità della casta non è dovuta alla moltitudine dei suoi componenti, bensì alla incapacità di essere all’altezza. I pentastellati, non sapendo amministrare lo Stato, si limitano a sfoltire le poltrone e rinunciano a tranciare le spese che gonfiano il nostro debito».

Cristina Gauri