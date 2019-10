Roma, 7 ott – Un anno e nove mesi di reclusione per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori di Matteo Renzi. Accolte così le richieste di condanna del pm Christine Von Borries dopo la sua requisitoria al processo in cui i genitori dell’ex primo ministro (non presenti in aula) sono stati condannati per fatture false. Con loro era imputato pure l’imprenditore pugliese Luigi Dagostino, per il quale il pm aveva chiesto due anni e tre mesi di reclusione. Dagostino è stato condannato a due anni.

“Il pm nella sua richiesta ha chiesto il minimo della pena perché forse pensa che la prova non sia così imponente da meritare una sanzione proporzionata alla gravità del fatto esposto nel capo di imputazione – ha dichiarato il legale di Tiziano Renzi, Federico Bagattini – Non si sta discutendo di una fattura falsa da 5 euro ma di un complesso di 160mila euro: il minimo della pena ha un suo significato che io assegno forse a questa insicurezza di base”.

Le due fatture ritenute false

I genitori di Renzi erano imputati per fatti risalenti al 2015, quando l’imprenditore pugliese Luigi Dagostino, accusato di false fatturazioni e truffa, era amministratore delegato della Tramor, una società di gestione dell’outlet The Mall in provincia di Firenze. Dagostino, secondo l’accusa, avrebbe incaricato le società Party ed Eventi 6, di studi di fattibilità per dei lavori all’outlet in questione. Entrambe le società facevano capo ai coniugi Renzi. Le fatture ritenute false sono due: una da 20mila e un’altra da 140mila euro, tutti soldi versati alla società Party e alla società Eventi a luglio 2015. Per la Procura la consulenza sarebbe stata pagata per un progetto che però non è mai stato realizzato.

Alessandro Della Guglia