Quando avverti la necessità di ritrovare la forma perduta, un personal trainer è l’aiuto di cui hai bisogno. Questa figura professionale si occupa di redigere un piano di allenamento su misura per le esigenze e le caratteristiche di ogni persona, ed è in grado di accompagnare e di valutare i tuoi miglioramenti lungo la strada che conduce al tuo benessere, non solo fisico ma anche psicologico.

Chi può diventare personal trainer

Per acquisire le competenze necessarie a svolgere questo ruolo è indispensabile seguire un corso Personal Trainer . Un esempio è quello che proviene da Fitnessway, il cui corso di primo livello si basa su una formazione di 24 ore che permette di ottenere, alle fine delle lezioni, una tessera di iscrizione presso l’albo Asi Coni e un diploma riconosciuto dagli stessi enti, grazie a cui si può lavorare in modo legale. I corsi durano per tre giorni (otto ore al giorno) e assicurano il certificato di accreditamento EuropeActive.

Le competenze di un personal trainer

Se è vero che un allenatore personale non è un nutrizionista, è altrettanto vero che egli può comunque fornirti dei suggerimenti e delle indicazioni da seguire a proposito della tua alimentazione: non può darti una dieta ad hoc, ma ha la facoltà di segnalarti quali sono i cibi per cui dovresti optare e quali, invece, dovresti evitare nella prospettiva di uno stile di vita salutare. Ovviamente, il suo compito più importante è quello di insegnare l’attività fisica; inoltre egli è tenuto a conoscere le basi del primo soccorso e, soprattutto, possiede una competenza generale dell’anatomia umana, con riferimento in particolare ai muscoli e alle ossa.

Come si svolgono le lezioni di un personal trainer

Un personal trainer – ma, ovviamente, esistono anche le personal trainer al femminile – non deve essere considerato come un semplice allenatore, ma come una figura professionale a cui puoi affidarti a tutto tondo: in un certo senso, è come se la tua salute e la tua forma fisica fossero nelle sue mani. Egli, dunque, è chiamato a seguirti passo dopo passo, e deve saperti fornire gli stimoli giusti che ti incentivino a migliorare. La motivazione è un aspetto fondamentale per lo svolgimento degli esercizi fisici, e senza di quella non riuscirai mai a raggiungere gli obiettivi che ti proponi di conseguire.

I pregi e i vantaggi garantiti da un personal trainer

A questo punto ti potresti chiedere per quale motivo ti dovresti rivolgere a un personal trainer, e quindi spendere dei soldi, invece di dedicarti all’esercizio fisico da solo. La prima risposta va individuata nella certezza di evitare qualsiasi rischio, anche dal punto di vista degli infortuni: se scegli di allenarti in autonomia e senza la supervisione di un professionista potresti eseguire un esercizio in maniera non corretta, o magari dedicarti ad attività di cui in realtà non hai bisogno. Un bravo trainer personale, invece, è quello che sa stilare un programma di allenamento personalizzato, studiato ad hoc in funzione della tua corporatura, del tuo stile di vita, del tuo livello di allenamento, della tua età e delle tue aspettative.

La flessibilità organizzativa

Un ulteriore fattore che è bene non trascurare quando si pensa agli allenamenti in compagnia dei personal trainer ha a che fare con la flessibilità dal punto di vista organizzativo che li contraddistinguono. A seconda dei tuoi impegni e delle tue preferenze potrai decidere se andare in palestra o se rimanere ad allenarti in casa. In questa seconda eventualità, sarà il personal trainer stesso a raggiungerti al tuo domicilio, ma ovviamente devi essere pronto a spendere un po’ di più.