Arezzo, 2 ott – Una donna aggredita a pugni da un immigrato di origini africane. E’ successo per l’ennesima volta, la terza nel giro di due settimane (ricordiamo i recenti casi di Lecco e Torino), in una città italiana. E chissà per quante volte questo copione è destinato a ripetersi.

Teatro della vicenda stavolta è Arezzo, per la precisione il sottopasso della stazione ferroviaria. Il solito cuor di leone iper palestrato arrivato coi barconi è stato catturato dalle telecamere mentre sferrava un fortissimo pugno a una ragazza, che stava percorrendo il passaggio per i giardini di Campo di Marte. L’impatto con il colpo le ha procurato la frattura del setto nasale. L’aggressore è un 35enne del Mali, già noto alle forze dell’ordine, che dopo la denuncia della giovane hanno identificato e rintracciato lo straniero.

La ragazza è stata giudicata guaribile dai medici del pronto soccorso con una prognosi di 18 giorni. Il maliano è stato denunciato per lesioni personali. L’Italia dei salotti buoni, così pronta a stracciarsi le vesti per difendere il diritto della Murgia ad essere sovrappeso o della Bellanova di vestirsi male senza che nessuno le sbeffeggi, non ha emesso un fiato per questi gravissimi, disgustosi episodi.

Cristina Gauri