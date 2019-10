Belluno, 7 ott – Una perizia stabilirà se il dominicano Alejandro Augusto Stephan Meran, il killer dei due poliziotti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, è vittima di “disagio psichico”, come tutti i giornali mainstream si sono affrettati a specificare. Quel che è certo, tutti da sempre lo consideravano “una persona da evitare”, a partire dagli ex vicini di casa a Ponte delle Alpi, in provincia di Belluno. Raggiunti ieri da il Gazzettino, hanno descritto Meran come un uomo violento e aggressivo. “Siamo stati fortunati”, spiegano.

Violento e minaccioso

Per circa un anno (dal maggio 2017 all’agosto 2018) i fratelli Meran sono stati domiciliati a Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno, dove lavoravano per una grossa ditta di spedizioni e abitavano in un appartamento della frazione di Pian di Vedoia. In realtà, il 29enne aveva lavorato solo per pochi giorni, preferendo passare il tempo ad allenarsi in casa, ascoltando musica ad altissimo volume. Nessuno si era mai sognato di protestare. “Era grande e molto muscoloso, face­va paura”, proseguono i vicini, “Ci minacciava, era violento. Aveva un carattere molto aggressivo”.

Uno da evitare

E la descrizione prosegue, tratteggiando il ritratto di una persona “molto prepo­tente e arrogante”. Una per­sona “che era meglio evitare”, spiegano, “Anche perché era grosso, alto uno e novanta circa, e si capiva bene che aveva anche grandi problemi psichici. Non potevi dirgli niente. Anche se non facevano la loro parte nelle pulizie nell’edificio, non si pote­va proprio dire nulla, perché lui faceva paura. Eravamo disperati. Sono persone che arrivano da paesi di violenza e se la portano dietro. Alla fine, fortunatamente, se ne sono andati. Ci avevano det­to verso la Germania”. I due fratelli sono stati sfrattati dall’appartamento, quando la padrona di casa aveva scoperto che ad abitarvi erano in quattro persone e non in due, come da contratto. Da lì il trasferimento a Trieste, fino alla tragica vicenda di venerdì scorso.

Cristina Gauri