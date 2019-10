Fermo, 3 ott – Sono attimi di panico quelli che stanno vivendo i cittadini di Fermo. Un ragazzo di origini africane, in evidente stato di alterazione, sta camminando per le strade della cittadina gesticolando e brandendo una roncola e seminando il panico tra le auto di passaggio. All’inizio è stato avvistato nella zona tra viale Trento, l’area antistante il cimitero e Piazza Dante, poi all’arrivo delle forze dell’ordine chiamate dai cittadini si è dileguato, rispuntando poco dopo in piazza Dante. Il ragazzo ha fatto di nuovo perdere le proprie tracce per poi riapparire in altre zone.

L’africano è stato arrestato nel pomeriggio in un bar di Lido di Fermo. “Si tratta di un irregolare – ha dichiarato il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro – non inserito in programmi di accoglienza e già raggiunto da provvedimento di espulsione“.

Cristina Gauri