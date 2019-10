Roma, 1 ott – Il 27 settembre dell’anno scorso, un eccitatissimo Luigi Di Maio si affacciava dal balcone di Palazzo Chigi paventando la sconfitta della povertà grazie al braccio di ferro vinto con l’allora ministro Tria sul deficit e, dunque, sull’istituzione sul reddito di cittadinanza. Roba da far accapponare la pelle, non tanto per le facce stralunate dei grillini in estasi, quanto per l’analfabetismo che impediva loro di comprendere come la povertà non possa essere del tutto sconfitta, né affrontata tramite una somma erogata dallo Stato ai disoccupati, pensando che sia poi il medesimo Stato a trovare e proporre un lavoro a costoro. Storie vecchie, su cui adesso possiamo tutt’al più far una risata.

L’aumento dell’Iva non è scongiurato

Oggi, in compenso, è in carica il governo nato col preciso scopo di evitare l’aumento dell’Iva grazie al disinnesco delle clausole di salvaguardia. Renzi, all’indomani della crisi di governo nata l’8 agosto, era partito in quarta chiamando a raccolta amici e nemici per formare la grande coalizione che avrebbe tolto l’Italia dalle paludi dell’aumento dell’imposta. Il susseguirsi dei fatti, sebbene da queste parti già lo avessimo predetto, ha confermato che l’unica vera ragione di vita di questo esecutivo è il dribbling alle elezioni, evitando la disfatta di 5 stelle e Pd, con conseguente costruzione di una legge elettorale proporzionale e l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Altroché salvatori della patria. E Italia viva, la creaturina del Renzi, conferma come tutti loro si stiano attovagliando attorno al grande tavolo del proporzionale puro.

Difatti la bozza della Nota di aggiornamento del Def non esclude affatto l’aumento dell’Iva. O meglio, esclude quell’aumento derivante dalle clausole di salvaguardia, ma non esclude affatto l’aumento dell’Iva sull’uso del contante che viene mascherato da lotta all’evasione. La quale merita una minuscola riflessione. Il mondo si divide tra chi pensa che con meno evasione le tasse si abbasserebbero e chi pensa che con meno tasse l’evasione si abbasserebbe. La lotta all’evasione è tra i primi punti programmatici di qualsiasi governo, e difatti gli introiti derivanti da tale programma sono in costante aumento di esecutivo in esecutivo. Eppure, nonostante ciò, non si registra la riduzione delle tasse che i signori dell’austerity collegano alla lotta all’evasione.

Lotta all’evasione sinonimo di tasse più alte

Segno che il livello mostruoso di tassazione italiano dipende da altro, e che è assai probabile la veridicità della seconda affermazione di cui sopra, ossia che si evade perché le tasse sono esageratamente alte. In questo contesto, il soggetto che evade è come se diminuisse il livello di tassazione da sopportare, e nei fatti è così, infatti egli paga meno tasse di quel che dovrebbe. Dunque, la lotta all’evasione consiste di fatto nell’aumento della pressione fiscale a quei soggetti che, evadendo, già se la sono abbassata autonomamente. È chiaro: non può essere lasciata la libertà ai cittadini di decidere quante tasse pagare, altrimenti nessuno ne pagherebbe mezza. Ma la caccia all’evasore è una palese contraddizione se il ritornello che anche il Pd intona racconta il sogno di abbassare le tasse. Insomma, la lotta all’evasione è sinonimo di tasse più alte.

La libertà di spendere i propri soldi

E questa loro guerra personale passa dalla rappresaglia contro chi, in totale libertà, decide di spendere i propri soldi come meglio crede ossia tramite l’uso del contante. I nostri nonni, ad esempio, si trovano certamente meglio coi fogli di carta che non con gli strumenti elettronici che spesso abbisognano di codici. A questi soggetti, che appaiono certamente indifesi di fronte all’oltranzismo ideologico di chi governa, si vorrebbe applicare una penale consistente nell’aumento, e non nella restituzione, dell’Iva. Mentre a chi usa le carte, questo aumento verrebbe rimborsato. Si tratta un po’ di partiti liberticidi che pretendono di gestire dall’alto molti aspetti della nostra vita tra cui anche le modalità di pagamento con cui effettuiamo l’acquisto di beni e servizi. E un po’ di partiti aggrovigliati all’idea peregrina e legalitaria che chi evade vada appeso per il collo, senza riflettere che forse, prima di scegliere il ramo più robusto, andrebbe resa meno conveniente l’evasione.

Lorenzo Zuppini